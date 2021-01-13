Президент Армении Армен Саркисян, заразившийся коронавирусной инфекцией, госпитализирован с двусторонней пневмонией. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.\\"Президент Армен Саркисян, который заразился новым типом коронавируса и проходил лечение в домашних условиях, госпитализирован. У президента Саркисяна есть типичные для этого состояния симптомы, в том числе высокая температура и двусторонняя пневмония\\", - сказано в сообщении.Ранее коронавирусом переболели и другие главы мировых государств. Так, о положительном тесте на коронавирус сообщил Дональд Трамп. Позднее президент Украины Владимир Зеленский также написал в своем Twitter, что болен новой инфекцией. Он заявил, что «нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы». Перенес болезнь и премьер-министр России Михаил Мишустин.