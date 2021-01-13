Старт 20201 год сложился для рубля благоприятно. Национальная валюта укрепилась по отношению к доллару и евро. При этом в сложившейся ситуации рубль мог бы укрепиться еще сильнее.Так прокомментировал обстановку на финансовом рынке руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.«На самом деле рубль мог укрепиться с начала год еще больше на фоне 10-процентного скачка цен на нефть», - цитирует аналитика «Российская газета».Специалист добавил, что в настоящее время российская валюта находится «на распутье», поскольку такие важные факторы как рост цен на нефть и санкционные риски в отношении России уравновешивают друг друга.«Курс доллара сформировал коридор в 73,4-75 рублей, курс евро - 89,8-92 рубля. Выход за ту или иную границу может стать сигналом движения российской валюты до конца января», - объяснил Коган.Напомним, ранее отмечалось, что стоимость нефти Brent достигла своего максимума с февраля 2020 года. В среду, 13 января, цена за баррель выросла до 57,07 доллара, передает «Свободная пресса».