Коронавирус выявлен у Эво Моралеса. О том, что экс-президент Боливии заразился опасной инфекцией, сообщает местное радио Radio Kawsachun Coca.\\"Согласно лабораторным анализам, проведенным в последние часы, у экс-президента Эво Моралеса был обнаружен COVID-19\\", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник вечером на странице радиостанции в Facebook.В настоящее время Эво Моралес \\"находится в стабильном состоянии, проходит лечение и получает медицинскую помощь\\", сказано в сообщении.Ранее Эво Моралес уже опровергал сведения о том, что он заразился коронавирусом и обвинил \\"правых\\" в распространении этой информации. При этом он признал, что испытывает проблемы со здоровьем и немного кашляет.Ранее коронавирус перенесли и другие политические деятели. Новая инфекция была выявлена у президентов Украины, США, Армении, а также премьер-министров Великобритании и России.