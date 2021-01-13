Активы предпринимателя Дмитрия Фирташа, включая природный газ расчетной стоимостью почти 100 миллиардов рублей, оказались в залоге у российской некоммерческой организации \\"Фонд промышленных активов\\".Активы компании были представлены как гарантии по кредиту, предоставленного холдингу Ostchem Holding Limited из группы компаний Фирташа Group DF, сообщает РБК.Согласно условиям сделки, фонд получил акции кипрских компаний, промышленные активы Ostchem, а также некоторых украинских и европейских предприятий.Кроме этого, в залоге оказался и природный газ стоимостью в 98 миллиардов рублей.Госкорпорация ВЭБ.РФ создала некоммерческую организацию \\"Фонд промышленных активов\\" в 2016 году для реструктуризации проблемных активов. Позже его вывели за пределы группы ВЭБ.