20201 год в России объявлен Годом науки и технологий. Скорее всего, на принятие такого решения повлияла ситуация с коронавирусом. Такое мнение выразил президент РАН Александр Сергеев.«Вопрос о Годе науки обсуждался и раньше […] Когда в феврале прошлого года в Кремле вручали Госпремии молодежи, один из лауреатов предложил провести Год науки. Может, истина глаголет устами молодых ученых? А, может, решающей каплей стала ситуация с коронавирусом. Всем стало очевидно, что спасение может принести только наука», - цитирует президента РАН «Российская газета».Академик добавил, что именно коронавирус показал, как важно иметь задел на будущее, чтобы в непредвиденных ситуациях наука могла оперативно отреагировать на внешние вызовы.«С ковидом в определенной степени повезло: науке не пришлось начинать с нуля. Мы уже имели задел, который и позволил так быстро создать спасительные вакцины», - пояснил Сергеев.Напомним, в декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года науки и технологий в 2021 году, передает газета «Известия».