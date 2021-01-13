Рубль признан самой недооцененной валютой мира в соответствии с \\"индексом бигмака\\".Для расчета специалисты взяли один стандартный продукт, который можно купить практически во всех стран мира. В пересчете по курсу валют это продукт должен стоить везде одинаково. Иная ситуация свидетельствует о заниженном либо о завышенном курсе местной валюты. Анализ представлен журналом The Economist.Специалисты взяли за основу обычный бигмак. В США в январе 2021 года он стоит в среднем 5,66 доллара, а в России — 135 рублей (1,81 доллара).Анализ показал, что для \\"уравнивания\\" стоимости продукта доллар должен стоить 23,85 рубля, но в реальности он три с лишним раза дороже.Специалисты заключили, что курс рубля занижен на 68%, а с учетом поправки на уровень ВВП страны на душу населения — на 47,3 процента. Эти показатели позволили сделать вывод, что российские деньги на мировом рынке сильно недооценены.