Российские банки выступили против инициативы депутатов обязать их раскрывать клиентам причины отказов в кредитах.В Ассоциации банков России объяснили, что раскрытие причин отказов по кредитам может привести к значительному росту жалоб заемщиков в ЦБ, сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.\\"Во-первых, (банк) может учитывать неочевидные для самих клиентов моменты. Во-вторых, банк принимает на себя кредитный риск и несет ответственность перед вкладчиками, которые доверили ему деньги, он строит скоринговые модели так, чтобы меньше навредить себе и тем людям, за чьи деньги он отвечает\\", - приводит РБК слова начальника правового управления АБР Сергея Клименко, подтвердившего содержание письма.На данный момент банки без объяснения причин могут отказать заемщикам в кредите, не объясняя причин, но внесенный законопроект предлагает обязать кредиторов давать \\"мотивированное объяснение с причинами отказа\\".В АБР отмечают, что не уверены, что мотивированные объяснения помогут заемщикам и раскрывать причины отказа затруднительно из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов.Специалисты напомнили, что в России граждане имеют возможность самостоятельно оценивать шансы на получение займа, запросив свою кредитную историю в бюро, что позволит проанализировать возможность получения денег от банка.