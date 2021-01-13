Администрация видеохостинга YouTube во вторник удалила последнее видео и приостановила возможность президента США Дональда Трампа публиковать видеоролики и вести трансляции на срок до семи дней из-за возможного подстрекательства своих сторонников к мятежу и насилию.\\"После тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию, - сказано в заявление YouTube.Комментарии к оставшимся видео также отключены, отмечает Axios.Ранее компания Twitter закрыла доступ к личной учетной записи президента США из-за возможных попыток спровоцировать новые беспорядки в стране.Возможности публиковать личную информацию на официальных страницах лишили Трампа и в Facebook, и в Instagram. Ограничения будут действовать до окончания им срока президентства.Напомним, что 6 января группа сторонников Трампа ворвалась в Конгресс и вступила в ожесточенное противостояние с полицией.