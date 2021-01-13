Столица России стала лидером в мировом рейтинге загруженности дорог в 2020 году. Об этом свидетельствует рейтинга нидерландской компании TomTom.При этом общий уровень загруженности на дорогах в прошлом году снизился с 59% до 54% по сравнению с 2019 годом.По данным специалистов, каждый водитель терял в московских пробках 200 часов ежегодно. Самый загруженный трафик (97%) наблюдался 25 декабря. Казалось бы, такое лидерство не очень авторитетно, но руководитель экспертного центра \\"Пробок.нет\\" Александр Шумский считает иначе. Он отметил, что в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом активность на дорогах говорила о том, что люди не ставили вою жизнь на паузу, а значит ситуация с инфекцией была под контролем.\\"Город не ставил свою жизнедеятельность на длинную паузу. В ушедшем году практически все мировые мегаполисы и столицы объявили полный или почти полный локдаун, который длился с марта по декабрь. Москва же, напротив, приняла все возможные меры, чтобы город мог продолжать свою деятельность, дороги были открыты, общественный транспорт, пусть и с жесткими ограничениями, но продолжил работу\\", - отметил Шумский. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале московского департамента транспорта.Напомним, что из-за пандемии коронавируса власти столицы приняли решение ввести в город пропускной режим, чтобы сократить распространение коронавируса. Так, апрель стал месяцем с самой лучшей дорожной ситуацией благодаря ограничительным мерам.