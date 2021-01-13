В Южном Судане арестовали блогера Илью Варламова, его жену Любовь, а также издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Об этом сообщил сам Варламов, записав видеообращение в своем Telegram-канале и разместив пост на своем сайте.- Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны, — приводятся на сайте слова Варламова.На данный момент других подробностей инцидента нет.Напомним, Илья Варламов является российским общественным деятелем, журналистом и предпринимателем. Он автор блога и видеоблога на сайте, которое позиционируется как авторское СМИ. Варламов является основателем рекламно-девелоперского агентства iCube и сооснователем фонда «Городские проекты».