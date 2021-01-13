Рост цен на нефть связан не только с сокращением объемов ее добычи, но и с успешной вакцинацией от коронавируса, которая стартовала в мире. Такое мнение выразил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.«Первый фактор — это понижение объема добычи в рамках ОПЕК+, второе — это надежда на то, что массовая вакцинация во всем мире приведет к победе над коронавирусом. Соответственно, карантин отменят, люди будут больше перемещаться и тратить больше топлива на эти перемещения — значит, спрос восстановится», — цитирует аналитика RT.Также Юшков добавил, что текущее повышение цены на нефть выше 57 долларов за баррель – это во многом «ожидание трейдеров».Напомним, ранее в среду утром цена на нефть марки Brent в ходе торгов поднялась выше отметки в 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля прошлого года, передают «Известия».