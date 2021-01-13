Очередное послание Владимира Путина Федеральному собранию, скорее всего, состоится в середине февраля. Об этом ТАСС сообщил источник в российском парламенте.Ранее, в конце декабря, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что послание, скорее всего, состоится в начале 2021 года. Такие же сроки назвал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Напомним, в предыдущий раз Путин обратился с посланием Федеральному собрания в январе 2020 года. Церемония прошла в Центральном выставочном зале \\"Манеж\\", и присутствовало на ней около 1,3 тысяч человек. Всего мероприятие продлилось 1 час и 12 минут.Послание президента Федеральному собранию РФ - это ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента. В нем президент дает оценку положению дел в стране, а также определяет основные направления внутренней и внешней политики.