Президент России Владимир Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, однако отметил, что необходимо понять, как препарат будет действовать в условиях множества штаммовГлава государства указал на то, что на сегодняшний день в некоторых странах видим всплеск заболеваемости, отметив, что не со всем понятно, с чем это связано. С возникновениями новых штаммов или с тем, что в праздники не соблюдались условия дисциплина«Нам надо понять - я знаю, что эти штаммы у нас есть и специалисты наши работают, - понять, точно и ясно представлять, как действует вакцина», - подчеркнул российский лидер.Путин отметил, что на сегодняшний день преимущества российской вакцины очевидны и подтверждаются практикой. По его словам, никакие другие препараты «такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют»«Вакцина российская - это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, вообще самая лучшая в мире», - заключил он.