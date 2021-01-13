В последних числах декабря в Вадинске Пензенской области состоялась благотворительная елка для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и ребят с ограниченными возможностями. Новогодние подарки для маленьких гостей торжества предоставил депутат Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Вдонин.В ходе одного из последних приемов граждан в Наровчатском районе Пензенской области Владимир Васильевич получил благодарность от директора местного комплексного центра социального обслуживания за покупку новогодних подарков для детей.В первых числах января парламентарий посетил Спасский детский дом, чтобы исполнить желания ребят в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Владимир Вдонин подарил пятилетнему Руслану Голубеву настольную игру «За рулем», а воспитанникам младшей группы - инерционные автовозы с машинками.- Радости ребят не было предела. Спасибо ему большое за подарки, за исполнение мечты наших детей, - сказала директор Спасского детского дома Виктория Синдяева.