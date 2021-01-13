Министерство финансов России вновь начнет покупать иностранную валюту. Ведомство объявило о скупке валюты с пятницы, 15 января, впервые с марта прошлого годаКак говорится на сайте ведомства, операции будут проводиться в период с 15 января 2021 года по 4 февраля 2021 года. В общем предполагается потратить 106,3 миллиарда рублей. Каждый день объем покупки иностранной валюты будет составлять в эквиваленте 7,1 миллиарда рублей.Последнее время Минфин не занимался скупкой валют, а напротив для поддержания курса рубля продавал ее.