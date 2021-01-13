Диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаев. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с президента Владимира Путина с членами правительства.«Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня по этому вопросу (о портале госуслуг) очень хотел доложить Максут Шадаев, министр цифрового развития, который очень много для этого сделал, но в данный момент он успешно борется с ковидом», - сообщил вице-премьерЧернышенко добавил, что Шадаев успешно борется с болезнью и на данный момент уже идет на поправку.Российский лидер пожелал главе Минцифре скорейшего выздоровления.Как писал сайт kp.ru, в ходе совещания глава государства отметил, что победить коронавирусную инфекцию в мире не удается. При этом, он указал на некоторое снижение по коронавирусу в России, но заявил, что успокаиваться нельзя