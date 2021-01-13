В Москве в ночь со среды на четверг ожидается гололедица, усиление ветра, а также сильный снегопад. Об этом предупредила пресс-служба главного управления МЧС по столице.Синоптики прогнозируют усиление ветра до 12–17 метров в секунду, а также гололедицу и метели. Кроме того, может выпасть до 20 процентов месячных осадков.МЧС посоветовало водителям снизить скорость движения на дорогах и увеличить дистанцию от машин, а также избегать обгонов и неожиданных манёвров. Парковать автомобили советуют дальше от деревьев.Пешеходам рекомендовали избегать рекламных конструкций, в также не укрываться под деревьями, и не оставлять детей без присмотра. При передвижении по краю проезжей части рекомендуется использовать светоотражающие элементы.Напомним, ранее синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на Крещение. Согласно прогнозам, в ближайшую неделю в Московском регионе ожидается морозная погода. В выходные ожидается похолодание, ночные температуры могут опускаться до минус 25 градусов.