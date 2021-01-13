Армения открыла сухопутные границы для иностранных граждан, въезд которым был закрыт в связи с пандемией коронавирусной инфекцией.«Ограничения на въезд в Армению через сухопутные границы для иностранных граждан сняты, теперь все иностранцы могут въезжать в страну как по воздушному пути, так и по суше», - говорится в заявлении ведомства.МИД Армении отмечает, что иностранные граждане могут посетить Армению имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный за последние трое сутокНа всей территории Армении с 11 сентября 2020 года действовал режим карантина. От ограничений было принято избавиться, несмотря на то что Министерство экономики республики выступало за продление ограничений на шесть месяцев.По последним данным, на территории Армении зарегистрировано 163 128 случаев заражения коронавирусной инфекций, что составляет 5,6 процента населения, за последние сутки было выявлено 485 инфицированных.