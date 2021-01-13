Свыше 1700 человек зарегистрировались для участия в Конкурсе политологов менее чем за чутки. О старте проекта 11 января объявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Конкурс для специалистов в области политологии проводится Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) и АНО «Россия - страна возможностей».- Меньше чем за сутки после запуска Конкурса политологов и начала регистрации на проект поступило свыше 1,7 тысяч заявок на участие. Каждый третий из выразивших желание принять участие уже приступил к выполнению обязательных заданий, - сообщается сообщается в официальном телеграм-канале АНО «Россия - страна возможностей».Конкурс проводится для двух категорий участников: политических экспертов (специалистов в сфере политического анализа и политрекламы) и политических менеджеров (руководители, имеющие навыки и потенциал для организации политических или социальных кампаний). Принять участие в интеллектуальном состязании может любой гражданин России старше 18 лет с соответствующим профессиональным опытом. За основу Конкурса политологов была взята модель конкурса «Лидеры России»: участникам предстоит пройти четыре основных этапа - регистрация, дистанционный отбор, полуфинал и финал.Как сообщает АНО «Россия - страна возможностей», среди зарегистрировавшихся на Конкурс политологов есть представители всех федеральных округов и 70 регионов страны. Среди участников больше всего москвичей (30,8%), петербуржцев (8,5%) и жителей Московской области (7,2%).Более 83% участников — это мужчины, представительниц слабого пола на конкурсе 16,3%. Наиболее активный возраст конкурсантов — моложе 40 лет: на них приходится три четверти (76,7%) зарегистрировавшихся. Свыше 42,3% - участники в возрасте от 30 до 40 лет, от 20 до 30 — 31,6%. Есть и более юные претенденты на победу: 2,8% - люди моложе 20 лет. Доля конкурсантов в возрасте от 40 до 50 лет составляет 17,4%, старше 50 лет — 5,9%.