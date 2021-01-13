Новости о мутации коронавируса появились сначала в Великобритании, там зафиксировали перемены в геноме «ковида», а теперь и в России врачи обнаружили пациентку, у которой целых 18 мутаций, в сравнении с основным циркулирующим штаммом.Генетик Константин Крутовский отметил, что мутационный процесс - это основа эволюции и бояться не стоит. В происходящем даже есть свои плюсы.- Вирус мутирует так же, как и все другие организмы. Наоборот, вообще-то даже надо радоваться, поскольку идет процесс адаптации вируса к хозяину, он будет терять свою патогенность, поскольку нет задачи убить хозяина, - подчеркивает Крутовский в беседе с ОТР.Он отметил, что мутации происходят в любом организме. Что касается новостей о россиянке с изменившейся болезнью, то речь идет о пациентке с онкологией. Данное заболевание ослабило иммунитет и поэтому штамм смог так перемениться.По данным оперативного штаба, на 13 января в стране было зафиксировано 22 850 новых случаев инфицирования COVID-19. От последствий заболевания за сутки скончались 566 пациентов.Ранее директор Института им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заметил, что в России, скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, но его пока не выявили. Впрочем, делать выводы о новом виде SARS-CoV-2 пока преждевременно, пишет газета \\"Известия\\".