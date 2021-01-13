В среду, 13 января, в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин рассказал своему турецкому коллеге Реджепу Тайпу Эрдогану об основных итогах трёхсторонней встречи с участием лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая была посвящена ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.«Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации заявления по Нагорному Карабаху», - говорится в сообщении пресс-службыОтмечается, что со своей стороны турецкий лидер выразил поддержку усилий Москвы в русле урегулирования в Нагорном Карабахе, а также высказался за продолжение координации действий России и Турции.Кроме того, в ходе беседы Путин и Эрдоган обсудили борьбу с пандемией коронавируса, а также планы по совместному производству и применению вакцин от коронавирусной инфекции.Напомним, как сообщил Путин, по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном в Кремле было подписано совместное заявление о развитии инфраструктурных проектов Нагорного Карабаха.