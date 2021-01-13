Росстат назвал самый подорожавший в 2020 году продукт питания. Им оказался сахар. За минувший год в России он подорожал на 64,5%. Цены поднялись и на другие продукты. В частности на подсолнечное масло (25,9%), крупы (20,12%), яйца (15,14%) и макаронные изделия (12,08%).В ведомстве объяснили повышение цен снижением курса рубля к доллару, повышением мировых цен на продовольствие и другими факторами.Подорожание сахара и подсолнечного масла привело к необходимости регулировать цены на эти продукты. 16 декабря производители и ритейлеры подписали соглашение. Благодаря ему розничная цена на сахар должна снизиться до 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло - до 110 рублей за литр.Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил установить планку колебаний цен на социально значимые товары в размере 10 процентов. Если же рост цен превышает этот показатель, то у правительства появляется право напрямую регулировать стоимость товаров. Мишустин это предложение поддержал.