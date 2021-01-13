Здание Капитолия во время начала дебатов по импичменту американского президента Дональда Трампа в палате представителей США охраняют сотни бойцов Национальной гвардии Соединённых Штатов.Напомним, 6 января, сторонники главы Белого дома вскоре после митинга ворвались в здание американского Капитолия и устроили беспорядки. В результате беспорядков погибли пять человек.После таких беспорядков демократы намерены вынести импичмент американскому лидеру по обвинению в подстрекательстве к насилию. Вице-президент Майкл Пенс высказался против того, чтобы отстранить действующего президента от власти досрочно, задействовав для этого 25-ю поправку к Конституции.Инаугурация нового главы государства Джо Байдена назначена на 20 января.