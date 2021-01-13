Папа Римский Франциск вакцинировался от коронавирусной инфекции.Как сообщает, аргентинская газета La Nacion со ссылкой на источники, понтифик привился препаратом производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.В Ватикане эту информацию на данный момент официально не подтвердили.В минувшие воскресенье, Папа Римский объявил, что собирается на следующей неделе сделать прививку от коронавируса.«На следующей неделе мы начнем делать это (вакцинацию) здесь в Ватикане, я подал заявку, мы должны сделать это», - сказал он понтифик, подвергнув критике тех, кто выступает против иммунизации от коронавируса, и назвал отказ от прививки «самоубийственным».Напомним, по последним данным в мире зарегистрировано более 92 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами вируса стали свыше 1,97 миллионов человек, вылечилось более 65,8 миллиона.