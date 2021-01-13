Лондонская крепость-музей Тауэр сообщила об исчезновении и возможной смерти «королевы» тауэрских воронов Мерлины.Как отмечается в заявлении, вороны часто летают за стенами крепости, но Мерина привязана к смотрителю воронов, и столь долгое отсутствие может означать, что птица умерла.«Нашего горячо любимого ворона Мерлину не видели в башне уже несколько недель, и ее продолжительное отсутствие указывает нам на то, что она, возможно, скончалась», - заявил официальный представитель Тауэра.Представитель крепости заявил, что Мерлина была бесспорным лидером популяции птиц крепости, и «ее будет очень не хватать воронам, смотрителю воронов и всем сотрудникам Тауэра».Напомним, согласно легенде, если в Тауэре останется меньше шести воронов, королевство падет. В настоящее время на ее территории проживает шесть этих птиц.