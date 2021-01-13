Полиция Новой Зеландии задержала мужчину, устроившего беспорядок возле здания парламента. Он разбил топором центральные стеклянные двери. Полиция прибыла на место в 5:25, уже спустя десять минут злоумышленник был задержан.Интересно, что он разбил двери парламента, но при этом не пытался проникнуть внутрь.Мужчине предъявили обвинения в умышленном нанесении ущерба и владении оружием, пишет The New Zealand Herald.По словам судьи, во время заседания мужчина сделал несколько странных заявлений, которые «подтвердили общую обеспокоенность его психическим здоровьем». В то же время подсудимый не сделал совершенно никаких политических высказываний и не упоминал инцидент с нападением на здание Конгресса в США.В парламенте во время происшествия было очень мало людей. Большая часть законодателей находится на каникулах и сейчас не работает.