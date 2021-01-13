В Бразилии запущено производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Производством препарата занялась одна из ведущих бразильских фармацевтических компаний Uniao Quimica, где сообщили, что Российский фонд прямых инвестиций предоставил всю необходимую документацию и материалы.«Uniao Quimica начала производство вакцины Спутник V в Бразилии в январе 2021 года. РФПИ предоставил всю необходимую документацию и материалы», - говорится в сообщении, опубликованном на странице разработчиков в Twitter.Как отмечается в сообщении, Российский фонд прямых инвестиций и União Quimica на этой неделе подадут заявку для разрешения на использование вакцины «Спутник V» в Бразилии в экстренных случаях.Напомним, ранее появилась информация о том, что 28 декабря Венгрия получила первую партию вакцины «Спутник V», а в январе - марте страна получит все необходимые дозы препарата.