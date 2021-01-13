Сразу несколько несчастных случаев случилось за последние дни и в каждом из них травмы были получены во время катания на тюбинге. А в Новосибирске 8-летняя девочка погибла во время катания на горке.Можно ли обезопасить себя во время подобного отдыха, рассказала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.Она отметила, что в отличие от саней и лыж тюбинг абсолютно не управляем. Он быстро набирает скорость и при этом у него отсутствуют тормоза.- Он закручивается вокруг своей оси, человек теряет ориентацию в пространстве. Так что катающий должен быть хорошо подготовлен, иметь устойчивый вестибулярный аппарат, отметила эксперт в беседе с «Российской газетой».Особые требования для склона, на котором организовано катание. Он должен быть пологим, не более 20 градусов и постепенно переходить в ровную поверхность. Отдельно стоит сказать про путь для торможения: это гладкая поверхность, без кочек и трамплинов.- Особо опасны склоны с неровностями, кочками - тюбинг подлетает на высокой скорости, и по приземлении идет очень серьезная нагрузка на позвоночник. Так как тюбинг вращается, то возникает высокоамплитудные движения в суставах. Отсюда травмы верхних конечностей и шейные миозиты, когда происходит резкий рывок головы, кроме того, можно получить перелом позвоночника, - подчеркнула Силина.