Российские ученые под руководством заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН Юрия Уткина выявили способ подавить коронавирусную инфекцию при помощи фермента, входящего в состав змеиного яда.«Мы показали, что извлеченные из яда разных видов змей фосфолипазы А2 (PLA2) способны в разной степени защитить от коронавируса SARS-CoV-2 клетки (Vero E6), широко используемые в опытах с вирусами», - говориться в исследовании биологов, опубликованных на портале препринтов bioRxiv.Специалисты также установили, что наиболее эффективным оказался яд гадюк Никольского (Vipera nikolskii), который обладал мощной вирулицидной активностью против возбудителя коронавируса. Этот вид пресмыкающихся обитает на Украине и юго-западе России.В исследовании отмечается, что яды змей могут быть перспективным средством для создания лекарств для атаки оболочек вируса.Напомним, ранее ученые обнаружили продукт, уничтожающий 97 процентов COVID-19 в организме человека всего за пять минут. Оказалось, что таким свойством обладает обычный сок черноплодной рябины. Сильным противовирусным и противовоспалительным эффектом обладает также гранатовый сок, уничтожающий до 80 процентов патогенов COVID-19, и зеленый чай. Эксперты рекомендуют полоскать соками и чаем горло по нескольку раз в день