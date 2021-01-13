Сложный финансовый 2020 год заставил многих задуматься об инвестициях. Но как быть если стартовый капитал небольшой, можно ли извлечь прибыль при таком варианте? Ответ на этот вопрос знает Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд.Для начала он советует забыть установку, что главный способ сохранить деньги – это покупка иностранной валюты. Хранить сбережения в долларе несколько выгоднее, чем в рубле, но и он обесценивается.Тот же евро за год вырос против доллара почти на 10%, китайский юань - на 7%. До 2-летнего максимума поднялись австралийская и канадская валюта. Из-за активной поддержки со стороны Федеральной резервной системы почти любая валюта выглядела лучше доллара.- Невозможно надежно и надолго предсказать, увидят ли россияне в 2021 году доллар по 65 рублей или же по 85 рублей. Кругом неопределенность, и если вовремя купленные доллары в 2020 году могли принести до 30% прибыли в пересчете на рубли, то не факт, что тенденция сохранится, - отметил Пушкарев в беседе с «Российской газетой».Евро более стабилен, но прибыли от него ждать не приходится. Только в том случае, если европейская валюта перешагнет отметку в сто рублей.Фаворитом рынка был юань. Китайская экономика первой оправилась от коронавируса, но ситуацию усугубляют политические и экономические противоречия с США.- Вопросы возникают по любой валюте. Но если средств для инвестиций от 100 до 500 тысяч рублей, то целесообразно, то до 1/3 от этого можно разместить в акции. Часть в российские \\"голубые фишки\\" в рублях, а другую часть - в американские акции в долларах, - советует эксперт.Например, акции \\"Уолт Дисней\\" прибавили 17%, Apple - 75%, а Amazon - 68%. В России восстановились акции Сбербанка, Яндекса, Норникеля. А X5 (владеет \\"Перекрёстком\\" и \\"Пятёрочкой\\") и \\"Детский Мир\\" показали прибавку в 25%.- На фондовом рынке можно приобрести недорогие бумаги, их пакеты можно приобрести и на сумму в несколько тысяч рублей. А есть бумаги стоимостью 3-5 тысяч рублей за акцию, но и между ними легко можно распределить сумму в 30-50 тысяч рублей, - рассказывает аналитик.Если остаются свободные средства, то можно присмотреться к краудинвестингу или краудлендингу. Это большие онлайн-платформы, где собраны перспективные проекты стартапов. Есть возможность вложиться в долю от стартапа, рассчитывая потом на аналогичную долю от прибыли проекта, либо же дать деньги взаймы под хороший процент.Суммы выплат могут достать 50 процентов прибыли, но никто не поручится, что стартап не разорится. Поэтому деньги стоит распределять минимум между десятью разными проектами.- Рисковые инвестиции должны занимать небольшое место в портфеле. Половина и даже чуть больше должна приходиться на стабильные варианты, например облигации ОФЗ и корпоративные облигации компаний с госучастием. Они могут принести доход в 6-7% годовых, - заключил эксперт.Тем временем многие эксперты рынка сходятся во мнении, что в 2021 году рубль будет чувствовать себя более стабильно из-за растущих цен на нефть, пишет ФАН.