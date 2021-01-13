В среду, 13 января, Палата представителей Конгресса США приступила к обсуждению инициативы о процедуре импичмента американского лидера Дональда Трампа. Дебаты по этому вопросу, инициированные Демократической партией, начались в нижней палате Конгресса около 09:15 по местному времени (17:15 по московскому времени).Законодатели обсудят порядок, в котором пройдут дебаты, и сделают предварительные заявления, после чего состоятся сами дебаты, затем палата представителей проголосует по вопросу отстранения главы Белого дома.Напомним, демократы заявили о планах вынести импичмент американскому лидеру после беспорядков в Капитолии. Они обвиняют президент США в подстрекательстве к насилию. Как писал сайт kp.ru, вице-президент Майкл Пенс высказался против того, чтобы отстранить действующего президента от власти досрочно, задействовав для этого 25-ю поправку к Конституции.