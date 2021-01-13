В Соединённых Штатах ученые обнаружили два новых штамма коронавирусной инфекции. Специалисты полагают, что один из них более заразен, чем ранее известные виды вируса.Об этом говорится в отчете медицинского центра Университета штата Огайо.Согласно представленной информации, один из выявленных штаммов имеет три генетические мутации. Он был обнаружен в Колумбусе и в течение трех недель стал доминирующим вариантом коронавируса в городе. Как считают эксперты, данный штамм более заразен, чем известные ранее.Второй штамм аналогичен «британскому» варианту коронавируса. Он был выявлен у одного жителя Огайо. Ученые сообщают, что на данный момент говорить о его распространенности невозможно.Напомним, ранее в новосибирском центре «Вектор» выделили британский штамм коронавируса. Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов объяснил, что это значит, и чем такой штамм грозит россиянам.