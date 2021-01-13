Новогодние праздники остались позади и встает вопрос: когда подходящее время, чтобы вынести елку из дома? Ответ на этот вопрос знает психолог Марианна Абравитова.Она отмечает, что в данном вопросе важно не следовать общим стандартам, а руководствоваться личными соображения. Многие затягивают данный процесс.- Тех, кто держит ель в доме, допустим, до 8 марта, можно разделить на две категории. Представителям первой лень наводить порядок, вторые имеют детскую психику. Им нравится атмосфера праздника, сказки, волшебства, они хотят продлить это чувство. Включают по вечерам гирлянды, — рассказала специалист в беседе с ФАН.Есть еще одна категория, которая спешит убрать елку сразу после праздников, на второй или третий день. Это очень деловые, рациональные люди, но они живут по общим правилам и понимают, что к Новому году нужно украшать дом.- Они любят порядок во всем и воспринимают дерево, как нечто лишнее, от чего нужно избавиться, - отметила Абравитова.Семьям с детьми психолог не советует убирать елку рано. Для детей дерево связано с дедом Морозом и волшебством. Это формирует доверие к миру, ощущение счастья, праздника.- Все начинается с мечты. Не стоит спешить сломать детскую веру в чудеса. Не существует какой-то золотой середины, когда нужно выбрасывать дерево. Традиционно его оставляют до старого Нового года, - подытожила Марианна Абравитова.Ранее эксперты посчитали, сколько денег россияне потратили за новогодние каникулы и какие расходы были основными, пишет газета \\"Известия\\".