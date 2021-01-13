Стала известна причина смерти актера из сериала «Глухарь» Дмитрия Гусева. Он погиб по пути со съемочной площадки.Агент актера Мария рассказала, что, скорее всего, у 45-летнего Гусева случились проблемы с сердцем. В день гибели он чувствовал себя нормально и не жаловался на недомогание.С утра у него были съемки, он отработал день и отправился домой. По пути и случилась трагедия.- Кажется, по пути у него остановилось сердце и поэтому он разбился. Но это уточнит медэкспертиза, - отметила Мария.Пока точно говорить о причинах смерти рано. По факту смерти будет проведена проверка, следователи выяснят все обстоятельства произошедшего.А вот друг и коллега по сериалу «Скорая помощь» Александр Тютин в беседе с телеканалом \\"360\\" отметил, что у Гусева не было видимых проблем со здоровьем. Он никогда не жаловался на проблемы.- Три года снимали «Скорую помощь», ему никогда не становилось плохо. Не жаловался, может быть просто я не замечал, мы не каждый день встречались. Может просто не попадал на такие моменты, - отметил актер.Как стало известно Пятому каналу, тело актера нашли прохожие на Курьяновской набережной в Москве недалеко от съемочной площадки. Он сидел за рулем своего автомобиля Chevrolet Lacetti. В машине работал двигатель, мужчина был внутри, но прохожие обратили внимание, что машина издавала характерный звук, будто педаль акселератора «вжата в пол».Это продолжалось какое-то время, что натолкнуло на мысль о проблемах у водителя. Оказалось, что мужчина за рулем мертв.