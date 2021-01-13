Импичмент президенту США Дональду Трампу прошел процедурное голосование. Итоговое голосование ожидается через два часа.Как писал сайт kp.ru, сегодня, 13 января, Палата представителей Конгресса США приступила к обсуждению процедуры импичмента американского лидера.Согласно процедуре, законодатели изначально обсудили порядок, в котором пройдут дебаты, заслушались предварительные заявления. Согласно утвержденному плану, в ближайшее время законодатели перейдут к дебатам по импичменту, которые продлятся два часа, после чего ожидается голосование по вопросу отстранения президента США от должности.Напомним, Демократическая партия заявила о планах вынести импичмент президенту США после беспорядков в Капитолии. Демокртаы обвиняют американского лидера в подстрекательстве к насилию. Вице-президент Майкл Пенс высказался против того, чтобы отстранить действующего президента от власти досрочно