Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинков на заседании горсовета решил поинтересоваться касательно поисков тела мужчины, который, скорее всего, утонул в озере. В итоге градоначальник перевел обсуждение поисков утонувшего мужчины в шутку, заявив, что пропавший «всплывет сам».Мужчина, предположительно, утонул в городском озере. За три дня спасатели не смогли обнаружили тело. Градоначальник предположил, что в поисках задействовано слишком много спасательных служб, а также, что пропавший «уже поплавал и пошел домой». После чего«Да всплывет сам», - добавил Марцинков под смех собравшихся, и начал смеяться сам.В ГСЧС сообщили, что на территории городского озера с 9 января длятся поиски. Спасатели обследовали более 6,6 тысяч кв.м. дна озера. На сегодняшний день на Украине ожидается похолодание. В Ночь на 15-16 января в некоторых регионах незалежной ожидается ночные термометры до 21 градуса ниже ноля.