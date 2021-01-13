Центры по контролю и профилактике заболеваний США, а также компания Pfizer, разработавшая вакцину от коронавирусной инфекции, занимаются расследованием смерти в штате Флорида врача Грегор Майкл спустя несколько недель после вакцинации от COVID-19 вакциной Pfizer.Как сообщает New York Post со ссылкой на представителя компании, смерть врача не связана с вакцинацией от коронавируса, а возможно причиной стал результат тромбоцитопении.Напомним, Майкл скончался на 57 году жизни. Он работал в медицинском центре Mount Sinai в Майами-Бич в качестве акушера-гинеколога. Супруга врача сообщила, что он привился 18 декабря и умер спустя 16 дней. Она также отметила, что спустя всего несколько дней после прививки мужчина заметил на теле реакцию в виде красных пятен из-за подкожного кровоизлияния. В больнице врачи обнаружили у Грегора острую нехватку тромбоцитов.