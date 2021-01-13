Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, когда вопрос об его импичменте которого рассматривает Палата представителей Конгресса. Американский лидер призвал воздержаться от насилия, нарушения закона и вандализма.«В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю, чтобы не было насилия, нарушения закона или какого-либо вандализма», - заявил глава Белого дома.Трамп отметил, что не он поддерживает такого поведения, и призывал всех американцев «помочь сократить напряженность и успокоить страсти».Как писал сайт kp.ru, сегодня, 13 января, к обсуждению процедуры импичмента американского лидера приступила Палата представителей Конгресса США. Импичмент уже прошел процедурное голосование. Демократическая партия заявила о планах вынести импичмент президенту после беспорядков в Капитолии. Демократы обвиняют Трампа в подстрекательстве к насилию.Напомним, 6 января, сторонники действующего американского лидера вскоре после митинга ворвались в здание американского Капитолия и устроили беспорядки. В результате беспорядков погибли пять человек.