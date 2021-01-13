Вечером в среду, 13 января, в Брюсселе вспыхнула массовая акция протеста. Десятки человек устроили стычки с сотрудниками правоохранительных органов на улицах бельгийской столице.К зданию управления пришли не менее полутора сотен молодых людей и забросали его камнями. Толпа подожгла полицейский участок.Протесты в бельгийской столице начались 11 января, на фоне того, что молодой бельгиец скончался по неизвестной причине после задержания полицией.По имеющейся информации, 23-летний Ибрагима снимал на камеру правоохранителей, которые проверяли документы на вокзале Гар дю Нор в Брюсселе. Возможно, молодой человек, нарушил комендантский час и из-за съемки был задержан полицейскими и отправлен в участок. В итоге он неожиданно скончался «из-за недомогания».Демонстранты полагают, что молодой человек мог погибнуть по вине правоохранителей. Прокуратура ведёт расследование этого инцидента