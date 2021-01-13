В среду, 13 января, при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Хабаровске погибли трое взрослых и двое детей. Как сообщили в экстренных службах огонь удалось локализовать.«При пожаре в квартире на втором этаже девятиэтажного дома на улице Белорусская, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе двое детей», - приводит РИА Новости заявление представителя экстренных служб.По его словам, огонь удалось локализовать на площади около десяти квадратных метров. На данный момент устанавливаются обстоятельства возгорания и личности погибших, на месте происшествия работает оперативно - следственная группа.Напомним, днем ранее восемь человек погибли при пожаре в Екатеринбурге. Крупный пожар произошёл в жилом доме в ночь с 11 на 12 января. Среди жертв была девочка семи лет, которая умерла в карете «скорой». Прибывшие на место пожарные расчеты экстренно эвакуировали из многоэтажки 90 человек, среди которых было девять детей.