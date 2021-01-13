Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 347 тысяч и превысило 90,07 миллиона.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер среды, 13 января, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 90 070341 случая заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 1 945935 человек. За прошедший день выявлено 347925 новых инфицированных, умер 5281 больной.На первом месте по числу случаев заболевания – Соединенные Штаты, где с начала пандемии коронавирусом заразился 22 428591. За США следует Индия, где зафиксировано 10 495147 случаев заражения, на третьем месте Бразилия (8 131612 инфицированных).Россия занимает четвертое место в мире. По данным сайта Стопкоронавирус.ру, с начала вспышки COVID-19 в нашей стране на сегодняшний день выявлено 3 448203 случая заражения, скончались 63370 человек. Полностью выздоровели 2 854088 заболевших россиян.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Всерьез и надолго»: может ли коронавирус стать хронической болезньюУченые и врачи обсуждают хвост из неполадок со здоровьем, который может тянуться у пациентов вслед за перенесенным ковидом неделями и месяцами (подробности).МЕЖДУ ТЕМ«Вирус учится распространяться все быстрее»: Биолог рассказал главное, что известно о мутациях COVID-2019Профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал об исследовании ученых, которые обнаружили в организме 47-летней россиянки 18 новых мутаций вируса Sars-Cov-2 (подробности).