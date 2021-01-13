В среду, 13 января, возле канала имени Москвы в подмосковном Дмитрове нашли тело маленького ребенка, прокуратура начала проверку. Следователи выясняют обстоятельства и причины смерти младенца, устанавливаются его родители.«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением тела грудного ребенка», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.В сообщении уточняется, что мертвый младенец был обнаружен рядом с каналом имени Москвы в поселке опытного хозяйства Ермолино в Дмитровском городском округе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает ТАСС.Напомним, ранее сайт kp.ru писал о другой страшной находке: прошлым летом случайные прохожие обнаружили недалеко от моста Лужники в Москва-реке сверток с новорожденным мальчиком.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Москве-реке в один день нашли тела мужчины и младенцаИсторию с двумя утопленниками распутывает столичный следственный комитет. 2 июня из Москвы-реки, недалеко от моста Лужники, выловили тело новорожденного мальчика, завернутого в пеленки. А спустя час почти на том же месте водолазы обнаружили тело молодого мужчины (подробности).