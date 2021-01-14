Премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил, что с 15 января и как минимум до конца месяца в стране вводится жесткий карантин, аналогичный тому, что действовал в марте и апреле 2020 года. Глава португальского правительства напомнил согражданам, что с начала года растет число заражений, и подчеркнул, что в этой непростой ситуации необходимо «перегнуть кривую, спасти жизни, спасти систему здравоохранения».«Каждый из нас должен оставаться дома», - сказал Кошта.Он также призвал граждан по возможности перейти на удаленный режим работы, однако школьники при этом будут ходить на занятия. По словам премьера Португалии, «школы – безопасное место», потому что во время первой волны коронавируса число заражений детей «было небольшим».С пятницы в стране закроются все магазины, кроме продуктовых, парикмахерские, спортивные залы и культурные учреждения. А вот суды и церкви будут работать.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ВОЗ заявили, что второй год пандемии может оказаться еще тяжелее предыдущего.