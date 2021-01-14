Действующему президенту США Дональду Трампу объявили импичмент. Республиканец войдет в историю как первый глава Белого дома, которому импичмент был объявлен дважды.В среду, 13 января, Палата представителей конгресса одобрила резолюцию о досрочном отстранении американского лидера от власти. Голосование в законодательном органе еще продолжается, однако документ уже набрал достаточное количество голосов (более двух третей) для его утверждения. В принятой резолюции указана только одна статья обвинения – «подстрекательство к мятежу», передает агентство Reuters.После одобрения в контролируемой демократами палате представителей обвинительное заключение передадут в сенат, где начнется судебный процесс над Трампом. Стоит отметить, что до окончания его президентских полномочий осталось меньше недели: 20 января состоится инаугурация нового президента США Джозефа Байдена, а сенат выйдет с каникул 19 января.Между тем, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл отказался собрать сенаторов для обсуждения импичмента действующему главе государства до того, как его место займет демократ.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее вице-президент Майкл Пенс высказался против того, чтобы отстранить Трампа от власти досрочно, задействовав для этого 25-ю поправку к Конституции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАдвокат Трампа: Импичмент может стать бомбой для Конституции СШАЗащитник президента уверен, что до отрешения от власти дело не дойдет (подробности).