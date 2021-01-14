После массовых беспорядков у Капитолия американские власти решили подстраховаться и позаботиться о безопасности в преддверии инаугурации нового президента США Джозефа Байдена. До 20 января в Вашингтон будут направлены более 20 тысяч бойцов Национальной гвардии страны, которые должны будут обеспечивать порядок в городе в день, когда демократ вступит в должность главы государства.«Так как это событие национального масштаба, которое требует обеспечения безопасности, окончательные цифры позже предоставит Секретная служба США, но вы сможете увидеть в округе Колумбия свыше 20 тысяч бойцов Нацгвардии», - объявил начальник вашингтонской полиции Роберт Конти.Он добавил, что очень обеспокоен ситуацией с безопасностью в городе как в будущие выходные, так и в дни перед инаугурацией, а правоохранители «относятся к этому серьёзно».Как писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп объявил, что не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена 20 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрамп не придет к Байдену, а Обама забыл текст присяги: чем в США запоминаются инаугурации президентовНынешние выборы президента США грозят нарушить множество традиций, которыми так гордятся американцы. И начаться все может с церемонии приведения нового главы Белого дома к присяге и вступления его в должность на церемонии, известной под названием «инаугурация» (подробности).