Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с kp.ru прокомментировал случай в Великобритании, где вылечившийся от COVID-19 еще в первую волну пандемии пожилой пациент с высоким уровнем антител повторно заразился коронавирусом, но в этот раз – уже новым «британским» штаммом.По словам специалиста, «на самом деле этот случай не столь уникален и наверняка не один во всем мире», и «человек, у которого анализ крови показал антитела к коронавирусу, вполне может заразиться еще раз». Он уточнил, что повторное заражение, в том числе и у людей с «хорошими», как говорят, анализами на антитела, возможно в нескольких случаях.«Важно понимать, что титр антител это еще не все. Сам по себе такой показатель не гарантирует 100-процентной защиты от инфекции. Важны и другие параметры, общее состояние организма, ослабленность из-за тяжелых хронических заболеваний, например. Если такие параметры не в норме, они могут давать «брешь» в защите, несмотря на наличие антител и даже клеточного иммунитета», - пояснил эксперт.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМожно ли заразиться коронавирусом повторно, если у вас есть антитела, и кто рискует больше всехПочему заболеть ковидом можно даже при высоком уровне антител, kp.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробности).