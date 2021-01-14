Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с kp.ru рассказал, кому может грозить повторное заражение коронавирусом.«В группе повышенного риска повторного заражения находятся, в частности, люди, у которых иммунная система в целом угнетена. Это пациенты, принимающие препараты-иммуносупрессоры после трансплантации органов, онкологические больные, пациенты с аутоиммунными заболеваниями (ревматоидный артирит, системная красная волчанка и другие)», - сказал специалист.Врач добавил, что второй раз заразиться COVID-19 могут также «пациенты с другими болезнями, получающие терапию, которая угнетает иммунитет».«Сюда относится, в том числе, лечение глюкокортикостероидами, цитостатиками и другими препаратами», - уточнил иммунолог.Николай Крючков добавил, что полной гарантии не дают даже вакцины против коронавируса: «Когда мы слышим о 90 – 95%-ной эффективности прививок, нужно учитывать, что это показатели в краткосрочной перспективе, до трех – шести месяцев».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМожно ли заразиться коронавирусом повторно, если у вас есть антитела, и кто рискует больше всехПочему заболеть ковидом можно даже при высоком уровне антител, kp.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробности).