Администрация одного из самых популярных во всем мире мессенджера Telegram пометила канал с названием «Donald J. Trump» как мошеннический. Именно на этот канал в «ТГ» после блокировки аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в других соцсетях устремились его сторонники, считая, что он принадлежит именно ему.«Внимание: большое количество пользователей пожаловалось на этот канал как на подделку. Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если он будет просить у вас денег», - предупредила техподдержка мессенджера. Аккаунт помечен значком SCAM (обман).