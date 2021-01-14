Полиция индийского штата Карнатака арестовала первого нарушителя нового закона о защите коров, которые в Индии считаются священными животными. Арестованный – водитель грузовика, который перевозил крупный рогатый скот, телеканал NDTV.Причем сам «преступник» сейчас находится в больнице: на него напала группа неизвестных, которые остановили и обыскали грузовик. В результате избитого водителя обвинили в незаконной перевозке коров. Справедливости ради надо отметить, что в отношении нападавших тоже возбуждено уголовное дело.В декабре прошлого года в Индии приняли закон, который запрещает убивать буренок. Виновным в забое грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет и штраф на сумму от 50 до 500 тысяч рупий (от 680 до 6,8 тысячи долларов). В случае повторного нарушения виновнику грозит семь лет тюрьмы и штраф в размере от 100 тысяч до миллиона рупий (от $1,3 тысячи до 13,6 тысячи долларов).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа поедание мяса коров в Индии могут посадить в тюрьму на пять летВласти второго по численности населения штата Индии – Махараштры запретили есть говядину. Кроме штрафа в 10 тысяч рупий (160 долларов), мясо коров может стать причиной тюремного заключения сроком до пяти лет (подробности).