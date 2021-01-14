Россиян предупредили о новой схеме мошенников, которые обманывают доверчивых граждан с помощью мобильных приложений и социальной инженерии. Причем в условиях пандемии и массового перехода на «удаленку» такая уловка может стать очень популярной, потому что теперь аферисты выбрали в качестве своей мишени людей, ищущих работу.Об этом рассказали газете «Коммерсант» в компании RTM Group, которая консультирует одного из пострадавших. По словам директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского, злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляются работодателями и предлагают заманчивые условия труда. Однако для начала просят скачать из PlayMarket и установить несколько приложений, в том числе зараженные вирусом, который ставит на устройство соискателя программу удаленного доступа. Таким образом преступники получают секретные коды для доступа к личному кабинету в банке.«Новая схема комбинирует подходы хакеров и «звонарей» — специалисты по переговорам настойчиво просят поставить безобидную, на первый взгляд, программу, а в нее уже хакеры зашили средства управления», - объяснил Музалевский.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников и назвал способ узнать их номер. Он отметил, что сейчас в России настолько высока активность различных телефонных аферистов, что дабы не попасться на их уловки и избежать обмана лучше всего вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров.